Экономика 27 сентября 2017, 11:28

Зарплаты не охваченных майскими указами бюджетников проиндексируют на 4%

В России зарплаты не охваченных майскими указами бюджетников проиндексируют на 4% с 1 января 2018 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, сделанное во время заседания фракции "Единая Россия" в Госдуме.

"Предусмотрена индексация неуказных бюджетников с 1 января 2018 года на 4%. А потом в 2019 и в 2020 году на 4%, пока - с 1 октября", - сообщил Максим Топилин. 

Напомним, с 1 января 2018 года запланирована индексация зарплат бюджетников на уровне 4%, она затронет около четырёх миллионов врачей, педагогов, научных работников. 

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