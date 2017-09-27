Общество 27 сентября 2017, 11:39

Сегодня пройдут выборы глав отделений РАН

Завершились выборы президента РАН — новым главой стал Александр Сергеев. Теперь Академию ждёт ещё одно собрание: сегодня будут избраны академики-секретари и председатели региональных отделений РАН, сообщает ТАСС. 

В структуру Российской академии наук входят 13 отделений по областям и управлениям науки, например, Отделение медицинских наук или Отделение наук о Земле, а также три региональных отделения — Уральское, Сибирское и Дальневосточное. Отделениями по областям руководят академики-секретари, региональными отделениями — председатели.

Главы будут избраны на Общем собрании РАН сроком на пять лет. При этом один и тот же руководитель не может занимать пост более двух сроков подряд.

Добавим, что кандидатура бывшего президента РАН Владимира Фортова была выдвинута на пост академика-секретаря Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления.

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