«Чёрный» лесоруб из Ирбита получил два года условно

В Ирбите вынесен приговор «чёрному» лесорубу. Он признан виновным в незаконной вырубке лесных насаждений.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, преступление было совершено с 1 июля 2016 по 26 августа 2016 года. Лесоруб Илья Лазуков умышленно срубил бензопилой 35 сосен, не предназначенных для вырубки (санитарной рубке подлежат только деревья, имеющие затески и клейменья). В результате лесному Фонду РФ был причинён крупный ущерб - более 223 тыс. рублей.

Ирбитский районный суд назначил лесорубу наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, ему на протяжении года запрещено заниматься лесозаготовительной деятельностью. Также с подсудимого взыщут причинённый материальный ущерб. В счёт компенсации суд арестовал автомобиль осуждённого.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», действия «чёрных лесорубов» не только наносят ущерб лесному фонду, но и могут стать причиной перебоев с электроснабжением. Только за минувшую неделю энергетики зафиксировали восемь случаев повреждения ЛЭП в результате незаконной вырубки леса.