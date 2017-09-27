В Свердловской области обсудили проект поддержки предпринимательства

К 2020 году на территории области будет функционировать единая система. Фото: Алексей Кунилов

На заседании проектного комитета Свердловской области обсудили проект поддержки малого и среднего предпринимательства. По данным областного департамента информполитики, к 2020 году на территории области будет функционировать единая система.

Сообщается, что проект был одобрен на встрече, которая прошла под руководством первого вице-губернатора региона Алексея Орлова. Отмечается, что единая и общедоступная для региона систем вбирает в себя наибольший список сервисов и услуг для бизнеса.

Первостепенными задачами проекта станет создание базового перечня инфраструктуры поддержки и выделение единого оператора, тем самым позволяя выстроить более эффективную схему господдержки предпринимательства.

«Сегодня в Свердловской области сформирована крепкая инфраструктура поддержки предпринимательства и нужно активнее представлять и показывать ее нашим федеральным коллегам», – сказал Алексей Орлов.