Культура 27 сентября 2017, 12:45

Короткометражка Алексея Федорченко стартует в зарубежном прокате

Короткометражка Алексея Федорченко «Дышать».

Короткометражка «Дышать» вошла в альманах стран БРИКС «Куда ушло время». Фото: страничка Facebook Алексей Федорченко

Кинокартина свердловского режиссёра Алексея Федорченко вошла в международный альманах. Как сообщает сам режиссёр на личной страничке в Facebook, представить короткометражку заграницей он не сможет, так как в это время запланированы съёмки.

Фильм «Дышать», который вошёл в альманах стран БРИКС «Куда ушло время» покажут на четырёх кинофестивалях.

С 12 по 21 октября на кинофестивале в Пусане (Корея) состоится международная премьера. С 18 октября по 1 ноября ленту покажут в Сан-Паулу (Бразилия). С 3 по 24 ноября картину увидят на Тайване, а с 18 по 26 ноября - в Японии.

Также сборник фильмов с 19 октября выйдет в прокат в Китае.

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