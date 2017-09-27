Провайдеры Нижнего Тагила обвиняют строителей системы освещения в обрыве линий интернета

Интернет кабели сбрасываются со старых опор освещения на землю. Фото: «Уральская ассоциация операторов связи»

Интернет-провайдеры обвиняют строителей новой системы городского наружного освещения в Нижнем Тагиле в обрыве линий связи. В результате повреждений абоненты остаются без доступа к интернету и телевидению.

Как сообщает пресс-служба «Уральской ассоциации операторов связи», обрывы линий связи в Нижнем Тагиле происходят из-за реализации проекта «Светлый город». Работы по строительству новой системы освещения проводит холдинг «Швабе», который в свою очередь привлёк к работам субподрядчика ООО «Энергостройсервис» из Екатеринбурга.

«Данная организация демонтирует старые опоры освещения, сбрасывая с них кабели, принадлежащие операторам связи и не согласуя свои действия с собственниками волоконно-оптических линий связи. Это происходит несмотря на договоренности провайдеров с администрацией Нижнего Тагила о сохранении существующих ВОЛС на старых опорах до момента их согласованного переноса», - говорится в сообщении ассоциации.

По словам операторов, 24 сентября во время работ на улице Гвардейской ремонтники повредили кабель и скинули ВОЛС с опор освещения, демонтировав часть опор. Кроме этого, был скинут и оборван кабель с новых опор на улице Землячки. Из-за повреждения 1,5 километров лини связи без возможности её восстановления без доступа к интернету и телевидению остались несколько тысяч местных жителей.

Провайдеры обратились к главе Нижнего Тагила Сергею Носову с просьбой принять меры по защите прав пользователей интернета.