В Екатеринбурге мотопатруль ГИБДД выявил 840 нарушений за пять месяцев

В Екатеринбурге мотопатруль ГИБДД выявил 840 нарушений за пять месяцев. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

За нынешний мотосезон, с 28 апреля по 20 сентября, сотрудники ДПС на мотоциклах выявили 840 нарушений ПДД в Екатеринбурге. При этом 795 нарушений совершили водители мототранспортных средств, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

За пять месяцев задержаны восемь водителей, которые ехали на мотоцикле в состоянии опьянения, двоим из них уже грозит уголовная ответственность. Также выявлены 78 бесправников и 11 мотоциклистов, лишённых водительских прав.

Также мотопатруль зафиксировал 40 выездов на полосу встречного движения, 60 фактов нарушения правил регистрации ТС, 35 случаев проезда на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, были остановлены 109 водителей без страховых полисов, 130 мотоциклов были помещены на специализированную стоянку.

Все нарушители привлечены к административной ответственности. Теперь сотрудники ДПС на патрульных мотоциклах возобновят работу по обеспечению безопасности на дорогах Екатеринбурге в апреле следующего года.