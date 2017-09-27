Политика 27 сентября 2017, 13:26

Евгений Куйвашев подписал указ о назначении новых членов правительства Свердловской области

Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев подписал указ № 519-УГ о двух назначениях в свердловский кабинет министров. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжил формировать новый состав правительства. Он подписал указ № 519-УГ о двух назначениях в свердловский кабинет министров.

По данным областного департамента информполитики, на должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области назначен Владимир Герасименко. На пост директора департамента информатизации и связи назначен Алексей Рукавишников.

Этим же указом Евгений Куйвашев постановил в связи с истечением срока перезаключить контракт с директором департамента государственных закупок Свердловской области Мариной Трушниковой.

Напомним, что ранее Евгений Куйвашев подписал указ № 495, где назначил первыми вице-губернаторами Свердловской области Алексея Орлова и Владимира Тунгусова, вице-губернатором — министром финансов Свердловской области Галину Кулаченко и министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова.

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