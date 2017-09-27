Земства 27 сентября 2017, 13:21

Санитарные врачи прикрыли серовскую пекарню «Крендель»

Булочки, пончики

Суд принял решение приостановить деятельность пекарни «Крендель» на 90 суток. Фото: Алексей Кунилов

В Серове приостановлена работа кондитерской «Крендель». На работу пекарни пожаловались местные жители.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, при проверке слова жителей подтвердились: в работе заведения на первом этаже дома по ул. Каляева, 7 были выявлены нарушения, влияющие на ухудшение условий жизни.

В частности, загрузка товара осуществлялась со стороны торца здания, где расположены окна жильцов. Когда двери пекарни открываются, запах выпечки попадает в окна, расположенные над ней. Кроме того, санитарным правилам и нормам не соответствовали планировка производственных помещений, размещение и размер пекарни-кондитерской.

Также были выявлены нарушения в технологическом процессе персоналом «Кренделя»: подготовка сырья, замес теста и непосредственная выпечка мучных изделий осуществлялись в одном помещении, не оборудованном вентиляцией.

Материалы проверки были направлены в суд, который принял решение приостановить деятельность пекарни «Крендель» на 90 суток.

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