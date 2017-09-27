Общество 27 сентября 2017, 13:21

Новый учебный год: на вопросы родителей ответит Екатерина Сибирцева

Анна Кулакова
Екатерина Сибирцева

Екатерина Сибирцева. Фото: Александр Зайцев

Сюжет

Новости редакции «ОГ»
Просматривая эту рубрику вы всегда будете частью нашей редакции!



В четверг 28 сентября в редакции «Областной газеты» пройдёт прямая линия с Екатериной Сибирцевой. Начальник департамента образования города в течение часа сможет ответить на самые разнообразные вопросы наших читателей. 

Новый учебный год только начался, а родители уже озадачены рядом вопросов: школьные поборы, строительство новых школ и реконструкция старых, переполненность классов

Также мамы и папы озадачены уровнем школьной программы в средних образовательных учреждениях. Современная тенденция такова, что зачастую ученикам не хватает подготовки для успешной сдачи ЕГЭ, родителям приходится нанимать репетиторов и отправлять своих детей на всевозможные курсы. Журналисты «ОГ» вместе с Екатериной Сибирцевой постараются охватить самые важные темы и помочь родителям получить ответы на самые актуальные вопросы. 

Прямая линия пройдёт в редакции «Областной газеты» 28 сентября с 12:00 до 13:00. Задать вопросы можно в указанное время по телефонам :8 (343) 262-54-88 и 262-70-04 или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Прямая линия: Екатерина Сибирцева

Прямая линия: Екатерина Сибирцева
На вопросы читателей "Областной газеты" ответит начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Строительный форум

Строительный форум

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (27 сентября)

Вверху на первой полосе «Областной газеты» до конца 1995 года значилось «Издание администрации Свердловской области». Лишь в последнем номере года за 29 декабря текст сменился на «Издание высших органов государственной власти Свердловской области»
Администрация региона преобразована в правительство Свердловской области

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг