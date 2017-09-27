Новый учебный год: на вопросы родителей ответит Екатерина Сибирцева

Екатерина Сибирцева. Фото: Александр Зайцев

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В четверг 28 сентября в редакции «Областной газеты» пройдёт прямая линия с Екатериной Сибирцевой. Начальник департамента образования города в течение часа сможет ответить на самые разнообразные вопросы наших читателей.

Новый учебный год только начался, а родители уже озадачены рядом вопросов: школьные поборы, строительство новых школ и реконструкция старых, переполненность классов.

Также мамы и папы озадачены уровнем школьной программы в средних образовательных учреждениях. Современная тенденция такова, что зачастую ученикам не хватает подготовки для успешной сдачи ЕГЭ, родителям приходится нанимать репетиторов и отправлять своих детей на всевозможные курсы. Журналисты «ОГ» вместе с Екатериной Сибирцевой постараются охватить самые важные темы и помочь родителям получить ответы на самые актуальные вопросы.

Прямая линия пройдёт в редакции «Областной газеты» 28 сентября с 12:00 до 13:00. Задать вопросы можно в указанное время по телефонам :8 (343) 262-54-88 и 262-70-04 или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru