Общество 27 сентября 2017, 13:33

Sukhoi Superjet полетят напрямую из Кольцово в Белоруссию

Sukhoi Superjet 100

Прямые рейсы в Минск начнут летать из международного аэропорта Кольцово с 30 октября. Фото: пресс-служба Кольцово

В аэропорту Кольцово Екатеринбурга возобновляется регулярное авиасообщение с Белоруссией. Рейсы будут осуществляться на самолётах Sukhoi Superjet 100.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, прямые рейсы в Минск начнут летать из международного аэропорта с 30 октября. Воздушные суда Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал» будут совершать перелёты из Екатеринбурга в столицу Белоруссии три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, - в 22:00. В Минск самолёты прибудут в 23:20. Обратно в Кольцово можно будет улететь в 00:10 с прибытием в уральскую столицу в 05:10.

Отмечается, что маршрут предусматривает максимально удобную стыковку в Кольцово для пассажиров из других городов. В частности, время ожидание пересадки на самолёт в Минск для путешественников из Красноярска и Новосибирска составит около трёх часов.

Ранее в расписании аэропорта Кольцово уже были прямые регулярные рейсы в белорусскую столицу. Однако в 2015 году это авиасообщение было прервано из-за снижения объёмов перевозок.

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