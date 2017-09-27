175 свердловчан подписали Кодекс российского участника XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

175 свердловчан будут представлять регион на международном фестивале. Фото: Павел Ворожцов

175 свердловчан станут участниками XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который пройдёт в октябре в Сочи. Они представят регион на мировом уровне, сообщает областной департамент информполитики.

Фестиваль направлен на укрепление международных связей и отношений в основных сферах профессиональных интересов молодёжи. От Свердловской области делегатами выступят члены общественных организаций, спортсмены, учёные, творческие активисты — их отбором и последующим обучением занималась специальная комиссия. Она отмечает, что конкурс был очень высоким — за 1 место боролись по 10 свердловчан, а всего заявки подали 1784 человека. Отобранные кандидаты подписали Кодекс российского участника XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Добавим, что Екатеринбург также примет иностранную делегацию в рамках региональных программ фестиваля. Для её сопровождения уже отобраны 30 волонтёров, обучение которых состоится до конца сентября.