Общество 27 сентября 2017, 14:02

Сегодня в Екатеринбурге пройдёт бесплатный показ фильма «Человек-Паук: Возвращение домой» для людей с нарушениями слуха

фильм "Человек-Паук: Возвращение домой"

Люди с ОВЗ смогут насладиться фильмом про супергероя. Фото: пресс-служба "СИНЕМА ПАРК"

Сегодня в Екатеринбурге пройдёт бесплатный показ «Человек-Паук: Возвращение домой» для людей с трудностями аудиовосприятия. Об этом сообщает пресс-служба «СИНЕМА ПАРК».

Показ является частью инициативы «Миссия MARVEL», цель которой — расширение в России числа доступных кинотеатров для людей с поражениями слуховой системы и опорно-двигательного аппарата. Залы в таких кинотеатрах будут оборудованы всем необходимым для комфортного просмотра фильмов. Программа начнется с бесплатных показов/марафонов фильмов MARVEL.

В Екатеринбурге проект поддержал кинотеатр «СИНЕМА ПАРК» - сегодня, 27 сентября, он покажет фильм «Человек-Паук: Возвращение домой» в специальном зале для людей с нарушениями слуха. Начало в 19:00 в ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5, 4 этаж). Необходима предварительная регистрация на сайте http://dostupnoekino.formulakino.ru/ или по телефону 8 (343) 253-58-96.

Напомним, Свердловская область активно поддерживает развитие инфраструктуры для людей с ОВЗ. Так, недавно в Волчанске на оснащение кинотеатров соответствующим оборудованием выделили 299 тысяч рублей.  

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