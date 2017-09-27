Экономика 27 сентября 2017, 14:55

Максим Орешкин спрогнозировал курс рубля на ближайшее время

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин выступил сегодня, 27 сентября, перед членами Совета Федерации России с докладом, в котором спрогнозировал курс рубля на ближайшее время. Корреспондент "ОГ" следил за прямой трансляцией на официальном сайте Совета Федерации.

По словам Максима Орешкина, курс доллара достиг своих фундаментальных значений, "какого-либо резкого колебания в ближайшее время не предвидится".  

Ответим, этот прогноз полностью созвучен опубликованному недавно мнению аналитиков 18 крупнейших банков, которые, делая прогнозы относительно будущего нефти и рубля, расходятся во взглядах, но считают, что средняя стоимость российской валюты в IV квартале 2017 года составит ориентировочно 58,3 рубля за доллар и 59,2 рубля за доллар в I квартале 2018 года. В данные расчёты включены возможные риски от поднятия процентной ставки ФРС США и снижения процентной ставки Центральным Банком России. 

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