Делегация FIFA оценила готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018

Комиссия отметила высокую готовность уральской столицы к мундиалю. Фото: областной департамент информполитики

Совместная делегация представителей FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» провела в Екатеринбурге шестой операционный визит по подготовке к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Комиссия отметила высокую готовность уральской столицы к мундиалю.

Как сообщает областной департамент информполитики, в состав делегации вошли более семидесяти экспертов в различных областях, в том числе эксперты по логистике, проектированию стадионов, подготовке и проведению соревнований, безопасности, телевещанию, реализации маркетинговой и билетной программ. Основной осмотр проходил на строящемся стадионе «Екатеринбург-Арена».

Генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин отметил высокую динамику подготовки города к Чемпионату мира. «Здесь уже есть прекрасный аэропорт, вполне достаточно гостиниц, полным ходом идут работы по благоустройству города. Больших нареканий к городу-организатору у нас нет», – заявил Алексей Сорокин.

Также ходом подготовки города к ЧМ-2018 остался доволен и директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

«Мы провели осмотр стадиона и довольны тем, как идут работы. Никаких больших рисков мы не увидели. Вместе с нашими коллегами из Оргкомитета и местных властей мы внимательно следим за ситуацией и с огромным интересом ожидаем проведение здесь тестовых матчей», - сообщал по итогам инспекции чиновник FIFA.

По словам и.о. вице-губернатора Свердловской области Сергея Швиндта в настоящий момент на «Екатеринбург-Арене» заканчиваются работы по благоустройству и монтажу южной временной трибуны. Также принято принципиальное решение по обустройству и цветовой гамме внешней части стадиона. На основе фотографий 50-60-х годов, коллегиально было решено использовать серую цветовую гамму с лёгким оттенком оливкового. Архитектурные элементы на восточной и западной частях стадиона будут выделены белым цветом. Весь фасад будет подсвечиваться. Работы по установке света уже завершены.

В целом Сергей Швиндт заверил комиссию, что все работы в Екатеринбурге идут по плану. В городе готовы все тренировочные площадки и гостиничная инфраструктура. Работы по транспортной инфраструктуре и дорожно-уличной сети, прилегающей к центральному стадиону, находятся в финальной стадии.

«В 2018 году нам предстоят небольшие работы по формированию временной инфраструктуры, по вопросам безопасности. Медицинская инфраструктура готова на сегодняшний день на 100 процентов. Поэтому в целом, никаких рисков мы для себя не видим и в полном объёме выполним все мероприятия, которые запланированы к чемпионату мира», – заявил Сергей Швиндт.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил ход строительства «Екатеринбург-Арены» с директором Группы «Синара» Михаилом Ходоровским. Готовность стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года оценена на 90%.