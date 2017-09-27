Общество 27 сентября 2017, 14:56

В России 57% мужчин постоянно держат себя в тонусе

Косметические процедуры.

В постоянном тонусе себя держат 57% мужчин, тогда как среди женщин таких всего 49%. Фото: Павел Ворожцов

Сайт Леди Mail.Ru провёл исследование и выявил, что мужчины на 8% больше следят за внешностью, чем женщины. В опросе приняли участие более 12 тыс. посетителей сайта.

Сообщается, что из опрошенных своим телом не довольны 70% женщин и 63% мужчин. Однако, мужчины чаще стремятся исправить что-либо во внешности — в постоянном тонусе себя держат 57%, тогда как среди женщин таких всего 49%.

Также среди респондентов свою внешность полностью принимают 17% мужчин, среди женщин этим может похвастать только каждая десятая. Осознают и пытаются исправить свои недостатки 40% женщин и 26% мужчин.

Помимо этого респондентам задали вопрос о том, почему женщины изменяют свою внешность. Большинство ответило, что причина кроется в желании чувствовать себя более привлекательными, так ответили 54% женщин и 47% мужчин. В качестве вариантов также были отмечены избавление от комплексов, желание следовать моде и потребность удачно выйти замуж.

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