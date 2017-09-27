Максим Орешкин: для улучшения инвестиционного климата ЦБ РФ нужно продолжить снижать процентную ставку

По словам министра экономического развития России Максима Орешкина, выступившего сегодня, 27 сентября, в Совете Федерации РФ с программными заявлениями, существуют проблемы в базовом и целевом вариантах развития экономики страны.

"В базовом варианте до 2020 года заложен рост ВВП на 3,2% в год, тогда как в целевом варианте рост ВВП составляет 3,1%. Для улучшения инвестиционного климата и повышения роста экономики ЦБ РФ следует продолжить снижать процентную ставку, тогда банковская система будет более конкурентной. Существующая низкая инфляция вскрывает проблемы неэффективного управления в банковской среде, которые до этого можно было спрятать", - рассказал Максим Орешкин.

Добавим в рамках своего выступления министр экономического развития РФ также спрогнозировал курс рубля на ближайшее время.