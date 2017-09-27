Максим Орешкин назвал три фактора роста экономики страны

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что сократить разрыв и выйти на более высокие темпы роста экономике должны помочь три фактора: инвестиции, технологии и вложения в человеческий капитал. С соответствующим докладом он выступил сегодня, 27 сентября, перед членами Совета Федерации.

"Сейчас количество безработных в России находится на историческом минимуме. Происходит сужение рынка труда, что не позволяет увеличить производительность и единственным фактором роста является внедрение цифровых технологий" - отметил Максим Орешкин в своём выступлении.

По его словам, речь идёт не только о внедрении технических решений и технологий в производство, но и об изменении системы управления государством. Минэкономразвития РФ будет выступать в качестве пилотного проекта по переходу на новую модель управления. В настоящее время идёт апробация системы перехода на цифровую модель в подведомственных структурах - Росреестре и Росстате.

Максим Орешкин также отметил, что вложения в человеческий капитал предполагают трансформацию городской инфраструктуры, которая в первую очередь коснётся изменения системы здравоохранения и образования России.

Добавим, в рамках своего выступления министр экономического развития РФ также спрогнозировал курс рубля на ближайшее время и рассказал о том, что необходимо для улучшения инвестиционного климата.