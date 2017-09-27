В Нижнем Тагиле школьники строили стадион вместо уроков физкультуры

В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку в связи с привлечением школьников к строительству стадиона. На работу ученики ходили вместо уроков физкультуры и труда.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на стройку спортивного сооружения в рабочем посёлке Горноуральский привлекались учащиеся средней общеобразовательной школы № 24. По предварительной информации, для выполнения строительных работ, вместо уроков физкультуры и труда, школьников отправляла администрация учебного заведения. При этом сообщается, что на стройке получила травму ученица седьмого класса. Прокуратура проверяет сведения о травмировании школьницы.

По предварительным данным, подрядные работы по возведению стадиона выполняла по муниципальному контракту ООО СК «Березит». Также прокуратура выясняет, перечислены ли организации бюджетные средства на возведение спортивного объекта.

Кроме того, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников администрации учебного заведения, которые отправляли детей на стройку.