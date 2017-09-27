Екатеринбург не вошёл в ТОП-10 самых гостеприимных городов России

Поводов посетить Свердловскую область стало больше. Фото: пресс-центр Екатеринбургской епархии

Сервис онлайн-бронирования Booking.com составил рейтинг самых радушных мест страны. Список был составлен на основе откликов путешественников из России и других стран мира, которые были собраны за год.

Сообщается, что за последние несколько лет внутренний туризм набирает популярность среди населения России и туристов из зарубежных стран. Происходит это из-за того, что в нашей стране помимо большого количества достопримечательностей, прекрасные пейзажи и вкусная национальная кухня.

В рейтинг ТОП-10 самых гостеприимных городов России по мнению пользователей Booking.comа вошли: Казань, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Калининград, Ростов-на-Дону, Воронеж, Новосибирск, Ярославль и Нижний Новгород.

Однако, в рейтинг не вошёл ни один из городов Свердловской области, хотя поводов посетить наш регион стало больше.

Напомним, что для развития туризма на Среднем Урале предпринимаются решительные шаги. Вчера презентовали аудиогид по Верхотурью. Ранее в Свердловской области был разработан «Царский маршрут», который слал частью всероссийского «Императорского маршрута». Также маршрут «Самоцветное кольцо Урала» был включён в туристический перечень России.

Напомним, что сегодня Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области со Всемирным днём туризма, рассказав чем славится наш регион.