Общество 27 сентября 2017, 16:06

В Туринске рабочего убило током во время ремонта теплосети

ЧП в Туринске

ЧП произошло во время ремонта тепловой сети у одного из домов по улице Путейцев. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

В Туринске возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего во время проведения ремонтных работ. Мужчину ударило током при производстве работ автокраном.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, ЧП произошло во время ремонта тепловой сети у одного из домов по улице Путейцев. В нарушение правил безопасности, грузовой автокран укладывал бетонные лотки вблизи необесточенной линии электропередач. Один из работников, помогая водителю автокрана, взял руками металлическую стропу. В результате возникла бесконтактная электрическая дуга. От поражения электротоком мужчина 1972 года рождения скончался на месте происшествия.

Следователи проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии, сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливается конкретное лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого. Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) продолжается.

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