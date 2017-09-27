В УрФО за июнь этого года онлайн-покупки совершили 2,7 миллиона жителей

Яндекс.Маркет выяснил какие товары в интернет-магазинах приобретают жители Уральского федерального округа. Покупки они всё чаще делают с мобильных устройств.

По данным Mediascope Web Index, в первый месяц лета текущего года покупки онлайн совершили примерно 2,7 млн жителей региона, 88% из которых - люди до 18 лет, а 45% — люди от 18 лет.

Отмечается, что по всей стране посещаемость интернет-магазинов увеличивается за счёт мобильного трафика. За год число заходов в интернет-магазины с гаджетов увеличилось на 53,6%. Однако, в отличие от прочих регионов, на Урале выросла посещаемость и со стационарных устройств на 2,6%.

В столице Урала рынок онлайн-торговли набирает обороты. За последний год посещаемость выросла на 11%. Также основной приток клиентов приходится на мобильные устройства, число переходов увеличилось на 30%. В свою очередь, посещения со стационарных компьютеров выросли, но только на 3,2%.

Покупатели из Екатеринбурга чаще всего приобретают в интернете мобильные телефоны, бытовую технику, а также билеты на культурные мероприятия. Причинами совершения онлайн-покупок у екатеринбуржцев являются низкие цены и экономия времени.

Доля онлайн-покупателей среди пользователей интернета в федеральных округах России

Изменение посещаемости интернет-магазинов

Изменение посещаемости интернет-магазинов с устройств разных видов