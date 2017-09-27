Экономика 27 сентября 2017, 18:20

Совфед РФ считает, что необходимо исключить влияние цены нефти на госбюджет

Необходимо поддерживать макроэкономическую стабильность в России и одновременно стимулировать экономический рост. Об этом заявила Валентина Матвиенко, открывая заседание Совфеда РФ.

По словам спикера, основная задача при принятии бюджета - это снижение зависимости от мировых колебаний цен на нефть и газ. Для этого предлагается применить новое "бюджетное правило", суть которого состоит в приведении к единому знаменателю бюджетных доходов и расходов. 

В случае, если поступление доходов от нефтегазового сектора в казну возрастёт, денежные средства будут использоваться для пополнения Резервного фонда. Этот же механизм позволит использовать средства фонда в случае резкого падения цен.

Практическое внедрение новой модели бюджетирования должно положительно сказаться на устойчивости системы и прекратить постоянные корректировки финансовых планов из-за изменений цен на нефть.  

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