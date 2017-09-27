Общество 27 сентября 2017, 17:07

Уральские спасатели отметят юбилей гражданской обороны в парке Маяковского

Костюм химзащиты

Гостей парка ждёт выставка средств индивидуальной защиты и приборов химической разведки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге 30 сентября пройдёт праздник, посвящённый 85-летию гражданской обороны России. День рождения отмечается 4 октября.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в 12:00 на аллее «Ратной Славы» пройдёт торжественное открытие памятной стелы, посвящённой участникам ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Сама праздничная программа начнётся в 12:30 и продлится до 14:00. Гостей парка ждёт выставка средств индивидуальной защиты и приборов химической разведки. Здесь же пройдёт презентация современной спецтехники, стоящей на вооружении МЧС России. В том числе, зрителям представят роботов, пожарно-спасательный автомобиль с медицинским модулем и передвижную радиометрическую лабораторию.

Также для посетителей парка будут организованы различные конкурсы и эстафеты по безопасности. В частности, гостям праздника будет предложено на время стать огнеборцами: попробовать свои силы в тушении пожара с помощью огнетушителя.

Кроме того, в программе торжеств значится выступление творческих коллективов МЧС России и полевая кухня с гречневой кашей и горячим чаем.

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