Общество 27 сентября 2017, 17:43

Эксперты оценили уровень жизни россиян в бургерах

Эксперты из Delivery Club изучили покупательскую способность россиян, посчитав, сколько бургеров они могут позволить себе на среднюю зарплату. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Исследование проводилось в 18 крупнейших городах России. Использовались открытые данные о средней зарплате жителей и прожиточном минимуме, а разницу между двумя значениями (так называемые «свободные средства») разделили на среднюю стоимость бургера в каждом населённом пункте.

В итоге обладателем самого высокого «индекса бургера» оказалась Москва — в ней свободных средств хватило бы на 127 булочек с котлетой. Затем следует Санкт-Петербург: жители культурной столицы могут позволить себе 102 бургера в месяц. В первую пятёрку вошли также Тюмень (101), Владивосток (96) и Красноярск (92). Екатеринбург оказался на седьмом месте с показателем в 72 бургера. Замыкает весь рейтинг Нижний Новгород — в нём зарплаты хватило бы только на 49 булочек.

Что примечательно, меньше всего фастфуда могут себе позволить жители городов европейской части России.  

Екатеринбург оказался на седьмой строчке "бургерного" хит-парада.

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