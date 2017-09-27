Министерство финансов готовит поправки в 223 Федеральный закон "О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц" для унификации требований к банковской гарантии, предоставляемой субъектами малого и среднего бизнеса.

По сообщению ведомства, необходимость в разработке законопроекта, которым установленные единые требования к банковским гарантиям назрела давно. Сегодня законом этот аспект урегулирован плохо, что позволяет заказчикам (к числу которых относятся различные государственные корпорации) устанавливать различные требования как к банкам, так и к самому документу.

Для выхода из положения Минфин считает необходимым провести унификацию требований по аналогии с действующим законом "О госзакупках". Это позволит установить стандартные правила для банков, а также снизить риски предоставления подложных документов.

Проект предусматривает включение банковской гарантии в реестр единой информационной системы. В настоящее время документ прошел все этапы согласования и направлен на подпись в Председателю Правительства России Дмитрию Медведеву.