Росгвардия потратит полмиллиона рублей на хрустальные погоны для генералов

Цена за одну пару хрустальных погонов в подарочной коробке составит 5600 рублей. Фото: Александр Зайцев

Росгвардия объявила аукцион на приобретение хрустальных погон для генералов. Соответствующий лот находится на сайте госзакупок.

Лот разместила Центральная войсковая комендатура по материально-техническому обеспечению федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Согласно ему, цена за одну пару хрустальных погон в подарочной коробке составит 5600 рублей. Всего таких планируется закупить 104 штуки. Общая сумма, которую требуется выделить из федерального бюджета, составит 582 400 рублей.

Аукцион продлится до 4 октября 2017 года.