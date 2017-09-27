"Управление автомобильных дорог" прокомментировало ситуацию с ремонтом дороги "Карпинск-Кытлым"

«После того, как по глине проезжают большегрузные машины, на дороге остаются огромные колеи. Легковые авто цепляются днищем и бамперами, а кто-то и вовсе застревает — их приходится вытаскивать с помощью тракторов. Фото: Антон Карпенко

Как ранее неоднократно сообщала "ОГ", на данный момент на дороге Карпинск-Кытлым проводятся работы по реконструкции. Жители негодуют - периодически легковые машины застревают в грязи из-за сильной колеи от большегрузов. Ситуацию специально для "ОГ" прокомментировали в "Управлении автомобильных дорог" Свердловской области. На вопросы ответил заместитель начальника Управления Антон Козлов. В ведомстве также сообщили, что на самом проблемном участке дороги (35-36 км.) организовано постоянно дежурство бульдозеров для обеспечения проезда.

- Удастся ли закончить все работы на участке по плану - 25 октября?

- Да. График производства работ составлен На место выезжаю специалисты из Управления, куратор там каждую неделю находится - два человека закреплёны за территорией, я бывают там раз в месяц. Руководство генподрядной организации "Свердловскавтодор" там каждую неделю проводит совещание.

- Соответствуют ли проводимые работы проектной документации? Жители пишут о глине...

- Проекту работы полностью соответствуют. Там разновидность скального грунта, а не глина. Эти грунты пригодны для дорожного строительства, но при намокании они немного меняют свои свойства, но это такая разновидность. В нём есть суглинистый заполнитель, но этот грунт предусмотрен проектом.

- Как можете прокомментировать сложившуюся ситуацию? На видео, которое выложили в Сеть, состояние дороги оставляет желать лучшего.

- Участок протяжённостью порядка одного километра не перекрыт сейчас щебнем. Весной у нас похожая ситуация была, сейчас осень, дожди идут, поэтому, конечно, там бывает бездорожье, но всё делается в соответствии с проектом. В этом месте сейчас ведутся работы по доводке земляного полотна, по погодным условиям их сейчас приостановили - из-за осадков нет возможности его уплотнить. Когда установится сухая погода и земляное полотно будет доведено до проектных отметок, будем продолжать устраивать слои дорожной одежды - стелить щебень и асфальтобетон.

- Как скоро на этом участке, который отсыпали, приступят к тому, чтобы там укладывать асфальт?

- Сейчас будет производиться доведение земляного полотна. Потом на участке длиной 3,8 км, который не перекрыт ещё нижними слоями дорожной одежды, то есть щебёночным основанием. Планируем до 30 сентября и 1 октября перекрыть щебнем, а дальше с ритмичность укладки составит приблизительно по километру в день, но это зависит от погоды. Потом будем укладывать асфальтобетон.

- Правда ли, что работы проводятся и в дождливую погоду?

- У нас объём там большой: работы ведутся на участке второго пускового комплекса (18 км.) и на участке третьего пускового комплекса (16 км.). Есть определённая последовательность производства работ, поэтому, если в конкретном месте ,где проезжал житель, не работали, то работали в другом. Дорога - это линейное сооружение, работы ведутся последовательно, нельзя одновременно везде работать.

- Поступали от жителей звонки, жалобы?

- Официальных обращений в наш адрес не направляли.

- Сколько единиц техники сейчас работает на этой стройке?

- По еженедельному отчёту сейчас там 44 самосвала и 45 единиц дорожно-строительной техники - бульдозера, экскаваторы, грейдеры, погрузчики, асфальтоукладчик, катки.