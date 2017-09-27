Экономика 27 сентября 2017, 19:12

За производство электромобилей возьмётся британская компания, выпускающая пылесосы

Производящая пылесосы британская компания Dyson, которую основал изобретатель и дизайнер Джеймс Дайсон, включилась в гонку за создание электромобилей.

В планах Dyson инвестиции в размере $1,34 млрд. в создание электромобиля, не использующего традиционные для данного вида транспорта литий-ионные батареи. По словам основателя компании, его машина будет легче, эффективнее и дешевле машин, выпускаемых на заводах Tesla Илоном Маском.

На сегодняшний день большинство производимых в мире пылесосов и дизельных двигателей оборудовано циклонным фильтром, который изобрёл этот человек. Кроме этого, на его счету несколько десятков патентов и престижных наград в области дизайна от известнейших мировых выставок. Он является действительным членом Королевской академии инженерного искусства Великобритании.

В 2015 году его компания приобрела фирму Sakti3, признанного лидера в области проектирования аккумуляторных батарей. Инновационное предприятие достигло большого прогресса в изучении и создании аккумуляторов с твердым электролитом. В момент совершения сделки за компанией было зарегистрировано 94 патента в этой области. Отличительной особенностью компании является наличие высокого количества инженерных кадров в штате и большой объём затрат на проведение научно-исследовательских работ. 

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