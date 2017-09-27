Екатеринбургский театр кукол открывает сезон «Юбилейными историями»

В этом году Екатеринбургский театр кукол празднует 85-летие. Новый сезон открывается проектом под названием «Юбилейные истории». В него войдут самые яркие постановки театра, которые в этом году тоже отмечают круглые даты.

Первый спектакль в рамках «Юбилейных историй» состоится уже в субботу, 30 сентября. Это театральная фантазия по мотивам произведений Льюиса Кэрролла «АЛИСА/ Alice.net». В этом году исполняется 185 лет со дня рождения писателя, создавшего любимую многими сказку «Алиса в Стране чудес». 110 лет назад родилась писатель Астрид Линдгрен, поэтому в «Юбилейные истории» вошла и постановка «Карлсон, который живёт».

Далее труппа представит ещё одного юбиляра — волшебную историю по мотивам сказки Шарля Перро — «Золушка» была написана 320 лет назад. И 10 лет прошло с момента, как в Театре кукол состоялась премьера «Снежной королевы».

Всего в рамках юбилейной программы — восемь спектаклей. Но и это ещё не всё, помимо посещения представлений у юных зрителей будет возможность в рамках проекта поближе познакомиться с режиссёрами, героями и актёрами.

Узнать о других интересных постановках проекта можно на сайте Екатеринбургского театра кукол в разделе «Афиша».