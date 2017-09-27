Общество 27 сентября 2017, 19:25

В России появится молодёжная соцсеть для поиска работы

студенты на лекции

Молодёжь сможет искать работу через специальную социальную сеть. Фото: Владимир Мартьянов

В России появятся специальные сервисы поиска работы для молодёжи. Об этой инициативе рассказали на заседании Общественного совета при Федеральной службе по труду и занятости.

Инициатива сейчас прорабатывается при содействии Роструда. Сервисы, которые разместятся на портале «Работа в России», будут помогать молодым людям трудоустраиваться и подыскивать стажировки для получения необходимого опыта.

Также в планах Роструда создать социальную сеть деловых контактов.

«Мы хотим, чтобы студенты и школьники могли в привычной форме узнавать информацию о том, на кого лучше учиться, куда лучше поступать, какие профессии перспективнее, какие более востребованы, — пояснил замглавы Роструда Денис Васильев. — Фактически, речь идет о начале создания целой экосистемы, объединяющей в себе и оффлайновую службу занятости и онлайновые ресурсы портала «Работа в России» и социальной сети деловых контактов».

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