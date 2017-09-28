В центре Екатеринбурга 30 сентября изменится движение трамваев. Фото: Алексей Кунилов

В центре Екатеринбурга 30 сентября изменится движение трамваев из-за эстафеты "Вечерний Екатеринбург", которая пройдёт 60-й раз. Об этом сообщает пресс-служба ЕМУП "Трамвайно-троллейбусное управление".

Движение трамваев в субботу будет закрыто по проспекту Ленина от Луначарского до Московской сразу в оба направления с 10:00 до 11:40. Изменения коснутся трамваев № 3, 6, 13, 15, 18, 21, 23, 26.

Трамваи №3 будут курсировать от ст. ЦПКиО через ул. Куйбышева, Радищева, Московскую, ст. ВИЗ, ул. Викулова, Белореченскую, Радищева, Куйбышева.

Трамваи №6 будут ходить от ст. ЦПКиО через ст. Машиностроителей, по ул. Куйбышева, Радищева, Московской.

Трамваи №13 - от ст. 40 лет ВЛКСМ через ул. Гагарина, пр. Ленина, ул. Луначарского, Челюскинцев, СТД, Ст.7 Ключей, ул. Халтурина, ст. ВИЗ.

Трамваи №15 отправятся от ст. 40 лет ВЛКСМ через ст. Вторчермет, по ул. Куйбышева.

Трамваи №18 будут курировать от ст. Шарташ через ул. Гагарина, пр. Ленина, ул. Луначарского, Куйбышева, Радищева, Московскую, ст. ВИЗ.

Трамваи №21 - от ст. ЦПКиО по ул. Куйбышева, Радищева, Белореченской, ул. Викулова, Московской, ул. Радищева, Куйбышева, ст. ЦПКиО.

Трамваи № 23 - от ст. 40 лет ВЛКСМ через ул. Гагарина, пр. Космонавтов, ул. Победы, ст. Машиностроителей.

Трамваи № 26 - от ст. Волгоградская через ул. Белореченская, Радищева, Куйбышева, Луначарского, Уральскую, УрФУ, пр. Ленина, ул. Луначарского, Куйбышева, Радищева, ст. Волгоградская.

Добавим, из-за ремонта проспекта Ленина юбилейная гонка изменит традиционный маршрут. Вместо площади 1905 года старт и финиш забега перенесены к Театру драмы, на Октябрьскую площадь.