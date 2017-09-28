Владимир Путин раскритиковал главу Минтранса РФ из-за ситуации с "ВИМ-Авиа" на заседании с членами Правительства. Фото: kremlin.ru

Президент страны Владимир Путин раскритиковал действия главы Минтранса РФ Максима Соколова и курирующего транспорт вице-премьера России Аркадия Дворковича. Речь о ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" шла вчера, 27 сентября, на совещании с членами Правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подверг критике критерии Минтранса РФ, которые не позволили предотвратить кризисную ситуацию.

"Максим Юрьевич Соколов мне сказал о том, что авиакомпания полностью соответствовала всем критериям. Он мою реакцию знает, не буду повторять, но в одной части повторюсь: если вы выработали такие критерии, то чего они стоят, если за ними ничего не видно? Что это за критерии такие? Критериям соответствует, а работать не может", - сказал Владимир Путин, объявив главе Минтранса "неполное служебное соответствие".

Президент России потребовал от Максима Соколова "быстро и эффективно" справиться с возникшей ситуацией, а также представить предложения по усилению регулирования сферы авиаперевозок.

"Я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера: вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Недостаточно. Может быть, вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом", - обратился Владимир Путин также к Аркадию Дворковичу.

Президент России подчеркнул, что критерии должны быть действенными, понятными и прозрачными.

Напомним, ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные из-за отсутствия финансовых средств для продолжения деятельности. Эксперты сообщили, что из-за закрытия чартеров авиакомпании могут пострадать до 100 тыс. туристов. Взять на себя перевозку клиентов по билетам "ВИМ-Авиа" согласились 7 авиакомпаний, в том числе "Уральские авиалинии".