В Саудовской Аравии женщинам разрешили получать водительские права

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в начале недели подписал указ, позволяющий женщинам получать водительские права. Как сообщается на сайте ТАСС, закон вступит в силу не позднее июня 2018 года.

Отмечается, что до последнего времени Саудовская Аравия являлась единственным во всём мире государством, в котором женщины не могли садиться за руль.

Причиной такого запрета стали строгие религиозные правила, запрещающие представительницам слабого пола выходить из дома, передвигаться по улицам, ходить на работу и путешествовать без сопровождения родственника или мужчины (опекуна).

Женщины Саудовской Аравии долгие годы добивались права управления автомобилем. В прошлом году в королевстве состоялись дебаты по поводу целесообразности сохранения запретов, а в этом году король государства подписал указ, разрешающий женщинам водить машины наравне с мужчинами.

Также вчера по этому поводу положительно высказался генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам решение снять запрет и разрешить женщинам стать водителями - это шаг в правильном направлении. Он призвал Саудовскую Аравию и другие страны стремиться к обеспечению равенства между женщинами и мужчинами.