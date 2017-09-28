Китай запустит в России новую торговую площадку внутри AliExpress

Товар покупателям Tmall будет поставляться с российских складов партнёра Alibaba. Фото: Александр Зайцев

Китайский интернет-гигант Alibaba Group, владеющий AliExpress, Taobao, Alibaba и Alipay, запустит в России новую торговую интернет-площадку Tmall. Сейчас она работает в Китае, а в октябре будет впервые выведена за его пределы, сообщает ТАСС.

Tmall фактически будет находиться внутри платформы AliExpress и работать по двум схемам: как интернет-магазин и как маркетплейс — электронная площадка, которая объединит неограниченное количество продавцов. Товар покупателям планируется поставлять не из Китая, а с российских складов партнёра Alibaba, что позволит значительно сократить время доставки.

Любителям онлайн-шопинга Tmall предоставит электронику, бытовую технику, одежду, обувь и многие другие товары из различных сфер от российских и международных брендов. Сотрудничество будет вестись с представителями российского малого, среднего и крупного бизнеса.

Сейчас Tmall занимает 14-е место в мире среди самых посещаемых сайтов — и это несмотря на то, что пока он действует только на китайском рынке. В нём зарегистрировано более 14 тысяч брендов со всего мира.