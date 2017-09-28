Пятеро юных гандболистов отравились в поезде Челябинск — Санкт-Петербург на Среднем Урале

На станции Екатеринбург-Пассажирский пятеро несовершеннолетних пожаловались на плохое самочувствие. Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Свердловской области проводится проверка по факту массового отравления детей в поезде Челябинск — Санкт-Петербург. На станции Екатеринбург-Пассажирский пятеро несовершеннолетних пожаловались на плохое самочувствие.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, 19 детей 2006 года рождения возвращались поездом в Челябинск из Перми, где проходил первый тур Уральской лиги гандбола среди юношей. Группу сопровождал один взрослый. На подъезде к уральской столице пятерым юным спортсменам стало плохо. Они были госпитализированы в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга, где им был поставлен предварительный диагноз: токсико-инфекционное отравление.

К проверке исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и защите прав потребителей подключились Свердловская, Пермская и Челябинская транспортные прокуратуры.

Кроме того, по факту отравления проверку проводит Уральское СУ на транспорте СКР РФ. В ходе проверки следователи выяснят обстоятельства, способствовавшие пищевому отравлению детей. Решается вопрос с подследственностью в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.