Общество 28 сентября 2017, 10:11

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер ушёл из жизни

В минувшую среду скончался основатель всемирно известного мужского журнала Playboy Хью Хефнер, которому был 91 год.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу компании Playboy Enterprises, Хью Хефнер умер в собственном доме, который находится в Лос-Анджелесе, в окружении близких. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

В 1953 году Хью Хефнер стал отцом Playboy, представив миру свой журнал, который впоследствии стал одним из самых известных брендов Америки. Издание приобрело популярность во всём мире, на данный момент журнал продаётся в более чем 20 странах (в том числе в России), а продукция торговой марки ежегодно приносит 1 млрд долларов.

Информации о том, где и когда состоится захоронение тела, пока нет. 

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