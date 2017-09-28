На екатеринбургском рекрутинговом портале появилась вакансия министра

Сюжет Анти-фейк

Звено истребителей сомнительных новостей

На портале по поиску работы Rabota66.ru появилась вакансия министра в правительство Свердловской области. В объявлении сказано, что претенденты на посты будут отбираться с помощью методики Агентства стратегических инициатив при экспертном сопровождении других ведомств.

Как пояснил "ОГ" руководитель департамента информполитики Александр Иванов, информация, размещённая на портале, не соответствует действительности. Ещё одно косвенное доказательство того, что объявление фейковое - в контактных данных указан телефон отдела по работе с обращениями граждан.

Требования к кандидату, указанные в объявлении - это высшее образование и опыт работы на руководящих должностях. В обязанности будущего министра входит необходимость руководить ведомством, участвовать в заседаниях правительства, подготовка и выполнение распоряжений правительства и участие в подготовке докладов и проектов. Предполагаемая зарплата главы ведомства от 60 до 200 тыс. руб.

Забавно: к объявлению прикреплена фотография заседания правительства с пометкой "рабочие будни" и даже предполагаемый вид из окна кабинета.