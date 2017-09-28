Экономика 28 сентября 2017, 10:26

В 2018 году зарплаты россиян вырастут на 4,1%

деньги и цветок в руках

Зарплаты удастся увеличить за счёт индексации доходов бюджетников. Фото: Алексей Кунилов

Минфин РФ прогнозирует рост заработной платы россиян на 4,1% в 2018 году. Этого удастся добиться в том числе за счёт индексации зарплат бюджетников, сообщают РИА Новости.

Средства на эти цели уже заложены в госбюджет на 2018-2020 годы.

«У нас предусмотрен рост заработных плат в бюджетной сфере, и, соответственно, это дает основания прогнозировать, что в целом и в экономике будет расти заработная плата», — рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Также на следующий год в параметры бюджета заложены условия для продолжения снижения процентных ставок, благодаря чему уменьшится стоимость кредитов для предпринимателей. 

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Областная газета Свердловской области

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