Земства 28 сентября 2017, 10:45

Екатеринбургские полицейские пресекли похищение газа

Врезка в газопровод

Похитители газа даже не пытались скрыть место подключения. Фото: УМВД России по Екатеринбургу.

В Екатеринбурге полиция пресекла очередной факт хищения газа. Собственники частного дома самостоятельно подключились к системе газоснабжения.

Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, самовольное подключение к газопроводу с целью похищения голубого топлива было выявлено на улице Полюсная, 59.

Аварийная бригада газовой службы выяснила, что в доме имеются бытовые приборы, работающие на газу, при этом официально строение к газопроводу не подключено. Владельцы не пытались скрыть место подключения: врезку в газопровод можно легко заметить с улицы. Общая сумма АО «Екатеринбурггаз» составила более 30 тысяч рублей. Похитители газа полностью признали свою вину.

По факту хищения голубого топлива проводится проверка отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Отмечается, что это не первый подобный случай в уральской столице. В июне текущего года ещё один похититель газа был приговорён к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, он выплатит АО «Екатеринбурггаз» материальный ущерб в размере почти 195 тысяч рублей.

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Областная газета Свердловской области

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