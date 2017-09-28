Спорт 28 сентября 2017, 11:02

89-летний житель Среднего Урала получил золотой знак ГТО

Золотой знак по сдаче норм ГТО.

Золотой знак Владимир Лямин заслуженно получил в рамках массового забега «Кросс наций-2017». Фото: областной департамент информполитики

Житель Каменска-Уральского Владимир Лямин установил рекорд по сдаче норм ГТО.  Золотой знак мужчина получил за прохождение летних и зимних испытаний физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

По данным областного департамента информполитики, Владимир Лямин самый возрастной и почётный физкультурник Каменска-Уральского. Золотой знак житель Урала заслуженно получил в рамках массового забега «Кросс наций-2017».

«Владимир Максимович подаёт очень хороший пример здорового и спортивного образа жизни. Годы этому не помеха. Он является постоянным участником «Лыжни России», «Кросса наций» и других спортивных мероприятий города. Думаю, Владимир Максимович – рекордсмен по сдаче норм ГТО не только в Свердловской области, но и в России», –заявил  и.о. министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Напомним, что, по указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, с 1 сентября начали работать 88 центров тестирования комплекса ГТО. Отмечается, что на данный момент в сдаче нормативов участие приняли 25 тыс. уральцев.

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Областная газета Свердловской области

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