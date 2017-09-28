Земства 28 сентября 2017, 11:13

На трассе Пермь-Екатеринбург запретят опасные левые повороты у посёлка Бисерть

Трасса Р-242 Пермь – Екатеринбург

С 10 октября подъехать к посёлку и выехать из него можно будет только через развороты. Фото: пресс-служба «Уралуправтодор»

Дорожники запретят опасные левые повороты в районе посёлка Бисерть на трассе Пермь - Екатеринбург. С 10 октября подъехать к посёлку и выехать из него можно будет только через развороты.

Как сообщает пресс-служба «Уралуправтодор», изменения в организацию дорожного движения с запрещением левых поворотов при въезде и выезде к посёлку Бисерть на трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург вносятся для «повышения уровня безопасности дорожного движения и ликвидации аварийно-опасного участка».

При движении со стороны Перми для того, чтобы заехать в Бисерть, дорожники советуют использовать разворот на 258-м км с проездом через территорию АЗС «Газпромнефть». При выезде из посёлка в сторону Екатеринбурга рекомендуется разворачиваться на 256-м км через территорию комплекса дорожного сервиса ПСХК «Киргишанский».

Изменения вступят в силу с 10 октября 2017 года. На данном участке трассы будут установлены соответствующие дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.

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Областная газета Свердловской области

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