На трассе Пермь-Екатеринбург запретят опасные левые повороты у посёлка Бисерть

С 10 октября подъехать к посёлку и выехать из него можно будет только через развороты. Фото: пресс-служба «Уралуправтодор»

Дорожники запретят опасные левые повороты в районе посёлка Бисерть на трассе Пермь - Екатеринбург. С 10 октября подъехать к посёлку и выехать из него можно будет только через развороты.

Как сообщает пресс-служба «Уралуправтодор», изменения в организацию дорожного движения с запрещением левых поворотов при въезде и выезде к посёлку Бисерть на трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург вносятся для «повышения уровня безопасности дорожного движения и ликвидации аварийно-опасного участка».

При движении со стороны Перми для того, чтобы заехать в Бисерть, дорожники советуют использовать разворот на 258-м км с проездом через территорию АЗС «Газпромнефть». При выезде из посёлка в сторону Екатеринбурга рекомендуется разворачиваться на 256-м км через территорию комплекса дорожного сервиса ПСХК «Киргишанский».

Изменения вступят в силу с 10 октября 2017 года. На данном участке трассы будут установлены соответствующие дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.