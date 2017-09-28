Президентом РФ подписал указ о призыве на военную службу

В этом году в рамках осеннего призыва в армию отправятся 134 ООО новобранцев. Фото: Александр Зайцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ на военную службу. В этом году в рамках осеннего призыва в армию отправятся 134 тыс. новобранцев.

Приказ главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2017 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 134 тыс. человек», - говорится в документе. Отметим, что годом ранее в осенний призыв отправились в армию 152 тыс. человек.

Кроме того, приказ Президента содержит пункт об «увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истёк». Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», на Среднем Урале нынешней осенью призовут в армию 4 тыс. 169 свердловчан. Это на 53 человека больше, чем весной. Четверть уральских призывников останется на службе в Центральном военном округе, треть — отправится в Восточный, а остальных распределят по Южному и Северному военным округам.