В Доме Поклевских-Козелл Екатеринбурга стартует цикл лекций об известных градоначальниках

Владимир Микитюк расскажет о самых заметных градоначальниках города, живших в XIX – начале XX веков. Фото: сайт МВЦ «Дом Поклевских-Козелл»

Сегодня, 28 сентября, в 18:30 в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (ул. Малышева, 46) начнётся цикл лекций «Главы старого Екатеринбурга». Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Кандидат исторических наук, автор книги «Повседневная жизнь Екатеринбурга на рубеже XIX – XX веков» Владимир Микитюк расскажет о самых заметных градоначальниках города, живших в XIX – начале XX веков.

Лекция посвящена 250-летию первых выборов на пост городского главы столицы Урала. На первой встрече слушатели узнают о династии золотопромышленников Рязановых, представителей которой пять раз избирали главами города.

Также все желающие смогут отправиться на небольшую экскурсию по постоянной выставке «Особняк дворян Поклевских-Козелл» в 17:45. Отмечается, что встречи в рамках лектория планируется сделать ежемесячными и проводить их по четвергам.