Рынок недвижимости Уральского федерального округа продолжает падение

Как видно из графика, падение затронуло все регионы, входящие в Уральский федеральный округ. Фото: Сбербанк

По сравнению с мартом 2017 года количество ипотечных заявок по УрФО упало вдвое. Об этом свидетельствуют опубликованные открытые данные Сбербанка.

При этом сезонное падение рынка обычно происходит в январе каждого года.

На пике поданных обращений, максимальное количество которых пришлось на март этого года, Сбербанком в Свердловской области было одобрено 4 тыс. 238 ипотечных кредитов, в Челябинской области — 2 тыс. 849, в Тюменской области — 2 тыс. 390 и 855 — в Курганской.

За неполных пять месяцев (с марта по июнь этого года) рынок просел от максимальных значений практически наполовину и показывает на сегодня худший для всего УрФО результат в текущем году. По данным Сбербанка, в июне количество заявок на кредиты в Свердловской области составило 2 тыс. 524. В Челябинской и Тюменской областях - в среднем 1 тыс. 800 заявок. В Курганской области - около 800 заявок.

- Кризиса на рынке недвижимости нет, если сравнивать ситуацию с прошлым годом. Но до показателей 2013-2014 годов он ещё не восстановился. Было бы преждевременным заявлять, что мы преодолели все сложности и выходим на траекторию устойчивого роста. Для дальнейшего увеличения продаж необходим рост благосостояния потенциальных покупателей. Снижение ставки в условиях, когда реальные доходы граждан остаются на низком уровне, не даёт большого эффекта, - прокомментировал ситуацию "ОГ" начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.