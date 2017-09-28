Глава ФАС одобрил слияние «Яндекс.Такси» и Uber

Глава ФАС Игорь Артемьев одобрил слияние сервисов «Яндекс.Такси» и Uber. Об этом он сообщил в интервью «Коммерсантъ».

Напомним, «Яндекс» и Uber решили объединить свои онлайн-сервисы такси в середине июля. Слияние должно произойти в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Uber инвестирует в новую компанию 225 миллионов долларов, «Яндекс» - 100 миллионов долларов. Закрытие сделки ожидается в конце текущего года, ранее компании подали в ФАС ходатайство о слиянии в России.

ФАС в целом к сделке отнеслась положительно и готова её одобрить. «Мы смотрели доли, они не являются раздражающими, поскольку десяток компаний работает в России на этом рынке. И если и будет предписание, то оно будет касаться каких-то особенностей прозрачности рынка, раскрытия информации, возможно, вопросов безопасности потребителей. Но к этой сделке мы также относимся положительно, можно сказать, что в принципе она будет одобрена, но в каком виде, нужно смотреть», - заявил Игорь Артемьев.

При этом глава ФАС полагает, что повышения цен в результате слияния удастся избежать. По его словам, если обнаружится угроза конкуренции, то компаниям будет выдано обязательное предписание. В случае невыполнения им придётся выплачивать штраф. «Недобросовестная конкуренция» в виде увеличения пикового времени и повышения цены услуги также будет наказана штрафом.