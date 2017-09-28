Полицейский кинолог из Берёзовского получил четыре года за стрельбу по гастарбайтеру

Полицейского обвиняли превышение должностных полномочий с применением оружия. Фото: Александр Исаков

В Берёзовском суд вынес приговор полицейскому, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Кинолог открыл стрельбу из пистолета, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, перед судом предстал 37-летний полицейский-кинолог группы охраны и конвоирования подозреваемых ИВС ОМВД России по Берёзовскому. Его обвиняли в превышении должностных полномочий с применением оружия.

По версии следствия, преступление было совершено 30 июня. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый остановил в лесном массиве недалеко от остановки «Максима Горького» двух граждан одной из азиатских республик, представившись сотрудником полиции, он предъявил удостоверение и потребовал предоставить документы, удостоверяющие личность.

Испугавшись подвыпившего сотрудника полиции, один из мужчин скрылся с места происшествия. Подсудимый достал из наплечной сумки пистолет и выстрелил в потерпевшего, ранив его в голову. Эксперты оценили ранение как лёгкий вред здоровью.

Подсудимый признал свою вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ближайшие два года он не сможет занимать должности в системе МВД.