Общество 28 сентября 2017, 13:13

Российский космонавт заснял, как МКС облетает вокруг Земли

Российскому космонавту Сергею Рязанскому удалось заснять, как МКС облетает вокруг Земли. За кругосветным путешествием он наблюдал с борта станции, с высоты более 400 км над Землёй.

Сергей Рязанский создал видео из фотографий нашей планеты, сделанных с борта МКС с определённым интервалом, и поделился этим в социальных сетях

Добавим, вчера, 27 сентября, по данным Роскосмоса, российский грузовой космический корабль "Прогресс МС-06" приподнял высоту полёта МКС до 404,9 км. Операция заняла 220 секунд. Целью коррекции стало формирование условий для запланированных на 12 октября старта и стыковки к МКС грузового корабля "Прогресс МС-07".

Напомним, в конце сентября и первой декаде октября МКС пролетит над Средним Уралом. Свердловчане с помощью телескопа могут рассмотреть солнечные батареи МКС в южной части вечернего неба. 

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Областная газета Свердловской области

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