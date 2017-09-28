«Уральские авиалинии» возобновят полёты в Красноярск

«Уральские авиалинии» возобновляют рейс Екатеринбург-Красноярск. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний».

Авиакомпания более чем через пять лет решила возобновить рейсы из столицы Урала в центр Красноярского края. Как сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний», жители и гости Екатеринбурга смогут отправиться в Красноярск по сниженной цене.

Отмечается, что компания «Уральские авиалинии» откроет регулярные рейсы с 30 октября 2017 года по 21 марта 2018 года. По понедельникам и среда пассажиры смогут вылететь в Красноярск, а по средам и пятницам в Екатеринбург.

Отметим, Красноярск может привлечь туристов своими природными заповедниками, архитектурой и интересными памятниками. Также это отличное место для практики навыков скалолазания и пеших прогулок.