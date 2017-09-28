Общество 28 сентября 2017, 13:05

Почта России сократила срок доставки посылок и писем в Свердловскую область

таможня в Кольцово

Теперь почтовые отправления не будут месяцами лежать в сортировочном центре. Фото: Александр Зайцев

Почта России увеличила пропускную способность Екатеринбургского магистрально-сортировочного центра на 30%. Это позволит сократить время доставки писем и посылок, сообщает пресс-служба Свердловского филиала ФГУП «Почта России».

ЕМСЦ переехал на новое место площадью более 6,5 тыс. кв.м — это в два раза больше предыдущего помещения. Теперь в сортировке почтовых отправлений будут задействованы новые электропогрузчики и транспортёрные ленты, сортировочные шкафы и тележки. Количество люковых окон для почтового обмена увеличилось с 4 до 11. Помимо этого, внедрено новое программное обеспечение и увеличено количество дополнительных рабочих мест.

Теперь ЕМСЦ сможет работать с входящим потоком гораздо быстрее — отметим, что суточная производительность центра составляет более 2 млн почтовых отправлений. Около 10 тыс. из них являются посылками, более 210 тыс. - международными пакетами, остальное — письменная корреспонденция.

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Областная газета Свердловской области

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